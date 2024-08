Funcionária vítima de explosão no Mercado do Bosque é pedida em casamento na UTI

Darllyane França, de 33 anos, que sofreu queimaduras de 1º e 2º grau durante uma explosão enquanto trabalhava em uma lanchonete de Rio Branco, no Mercado do Bosque, foi pedida em casamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

SAIBA MAIS: Funcionária que foi vítima de explosão no Mercado do Bosque é extubada, diz Sesacre

A informação foi confirmada pelo esposo, João Ricardo, ao site ac24horas. João Ricardo levou um buquê de flores para presenteá-la, mas não pôde entrar com as flores na unidade de saúde. Ainda assim, a jovem ficou feliz com o pedido, segundo o esposo.

Segundo os familiares, no último dia 23, a jovem foi extubada pelos médicos e começou a se comunicar com os familiares e a equipe médica.

Darllyane teve queimadura nos braços, costas, orelhas, pernas e cabelo enquanto trabalhava na madrugada do último dia 21.