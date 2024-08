Gladson registra queixa na polícia após receber acusações pelo perfil de Marcelo Bimbi

O governador do Acre, Gladson Cameli, resolveu apresentar queixa-crime contra as acusações de abuso e estupro feitas pelo perfil do acreano e modelo Marcelo Bimbi.

SAIBA MAIS: Após acusações contra Gladson, Bimbi diz que foi hackeado e presta solidariedade ao governador

VEJA MAIS: Bimbi sobre ataque hacker contra Gladson: “A polícia vai tomar conta disso”; veja vídeo

A polêmica aconteceu na última semana e ganhou repercussão nacional. Após o ocorrido, o influenciador pediu desculpas a Gladson e disse que o seu perfil havia sido hackeado. Marcelo disse ainda que o governador é um amigo de longa data e que o estendeu a mão em momentos difíceis.

Contudo, mesmo com as alegações de suposto hackeamento, o governador decidiu levar o caso à Justiça. Na queixa-crime, Gladson informou que essa não foi a primeira vez que Bimbi apresentou um comportamento desse tipo.

A defesa de Gladson ainda solicitou, em liminar, que a conta de Marcelo no Instagram seja suspensa e bloqueada.

Ao ContilNet, a assessoria do governador informou que apesar da queixa-crime ser direcionada à Marcelo Bimbi, o processo não é ‘algo pessoal’. Gladson decidiu apresentar a denúncia para que a Polícia Civil investigue o caso.

“Não é nada pessoal. As acusações feitas ao governador são graves e atacam sua honra, portanto, devem ser investigadas. Se o perfil foi hackeado, como disse o modelo, a polícia precisa apurar tudo para que o responsável seja devidamente penalizado, de acordo com a lei”, explicou a assessoria.