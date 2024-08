Idoso e bebê de 1 ano estão internados com Doença de Chagas, no Juruá; outros casos são investigados

Um idoso de 86 anos e uma criança de 1 ano, ambos moradores do bairro Miritizal, estão internados com Doença de Chagas no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Os dois pacientes são familiares das outras nove pessoas que tiveram os casos confirmados e foram internadas na última semana.

Além dos 11 casos, outros cinco casos estão sob investigação da Vigilância Epidemiológica do município e do Estado. Segundo o ac24horas, todos consumiram açaí e patoá, que podem ter sido contaminados pelo barbeiro, besouro transmissor da doença.

Por causa dos novos casos, o Governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul criaram uma Sala de Situação para acompanhar as notificações e os casos. Além disso, as equipes das unidades de saúde estão em alerta para os sintomas dos pacientes.