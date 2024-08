Inteligência Artificial mostra como seria o ‘Homem Comum do Acre’ em trend que viralizou

Uma trend viralizou nos últimos dias no TikTok. O perfil “desenha.ia” revelou como seria a aparência de um homem comum de cada estado, gerado por inteligência artificial.

Em poucas horas, o vídeo teve milhares de visualizações e comentários de internautas. Muitos elogiando a ideia, já outros, questionando os esteriótipos revelados pela IA. O perfil apresentou a imagem de homens dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

No vídeo, o homem comum do Acre tem pele negra, usa blusa de botão e calça jeans, tem cavanhaque e aparenta estar em uma casa simples, com telhado de palha.

ASSISTA: