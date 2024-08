Irmão desabafa sobre morte de Daniel Mastral: “Não aguentava mais”

São Paulo – O irmão do escritor Daniel Mastral usou o Instagram para confirmar a morte do ex-satanista. “É com muita tristeza que venho a informar que meu irmão Daniel Mastral veio a óbito nesta data por ter se suicidado. Estamos super abalados com essa noticia”, escreveu.

Laercio Coutinho, em um segundo Stories, mencionou que seu irmão não suportava mais a dor e, por isso, tirou a própria vida. Morte de Daniel Mastral O escritor Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto na Aldeia da Serra, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na noite desse domingo (4/8). O corpo estava caído em uma área de mata, com ferimento na cabeça. Moradores da região ouviram um “estampido”. O local foi preservado pela Guarda Municipal de Barueri. O caso foi registrado como suicídio. Marcelo Agostinho Ferreira, conhecido como Daniel Mastral, ficou famoso pelo livro Filho do Fogo, que reúne três volumes. Presença constante em podcasts, o teólogo se denominava como um ex-satanista. Mastral mantinha um canal no YouTube com mais de 780 mil inscritos. Em fevereiro, Mastral afirmou, em entrevista, que abandonou o satanismo porque o instruíram a fazer um sacrifício humano, porém ele não tinha sangue frio nem coragem para concluir o objetivo, que o levaria a aumentar o grau de poder e a hierarquia na seita pagã. Busque ajuda O Metrópoles tem a política de publicar informações sobre casos ou tentativas de suicídio que ocorrem em locais públicos ou causam mobilização social, porque esse é um tema debatido com muito cuidado pelas pessoas em geral. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o assunto não venha a público com frequência, para o ato não ser estimulado. O silêncio, porém, camufla outro problema: a falta de conhecimento sobre o que, de fato, leva essas pessoas a se matarem. Depressão, esquizofrenia e uso de drogas ilícitas são os principais males identificados pelos médicos em um potencial suicida – problemas que poderiam ser tratados e evitados em 90% dos casos, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.