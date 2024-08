Jogo brasileiro de terror, A.I.L.A. ganha trailer na Gamescom 2024; veja

O game se passa em um futuro não muito distante no ano de 2035 no qual o jogador é um testador de jogos que se depara com um novo game de terror em realidade virtual. O título utiliza uma Inteligência Artificial chamada A.I.L.A para tornar a experiência o mais assustadora possível. No novo trailer é possível ver algumas das experiências aleatórias nas quais A.I.L.A insere o usuário, passando por diferentes tipos de cenário, épocas e provações. Na narração do trailer a IA afirma que irá revelar o que é o “verdadeiro amor” ao jogador, mas de uma forma inesperada.