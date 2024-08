Jornalista corrige imagem de Irineu Serra em túmulo após controvérsia e intolerância religiosa

A recente substituição de uma imagem falsificada de Mestre Raimundo Irineu Serra, realizada pelo jornalista acreano Altino Machado, refletiu em um desdobramento significativo a partir de um contexto de intolerância religiosa e preservação histórica.

Nesta terça-feira (20), Altino postou nas redes sociais que removeu uma imagem modificada do líder espiritual do Santo Daime, colocada no túmulo de Irineu Serra no Alto Santo, e a substituiu por uma foto autêntica escolhida pela esposa do mestre, dona Peregrina Gomes Serra.

A modificação da imagem do mestre Irineu Serra foi alvo de controvérsia nos meses anteriores, quando o jornalista Altino Machado revelou que a foto, na qual foram adicionados bigode e cavanhaque, não correspondia à realidade.

Saiba mais: Jornalista diz que modificaram foto de Irineu Serra e dispara: ‘Usurpado e transfigurado’

“Alguém se apropriou da imagem e fez retoques esdrúxulos para a época e para o próprio mestre,” afirmou Machado em seu post de maio. Essa alteração foi particularmente sensível para a família e os seguidores do Santo Daime, que buscaram restaurar a integridade da representação de Irineu Serra.

O templo do mestre Irineu já foi alvo de um ataque que resultou no saque e na destruição de objetos ritualísticos. Esse ataque foi um episódio de intolerância religiosa e desrespeito, afetando profundamente a comunidade do Santo Daime.

Saiba mais: Igreja do Santo Daime é vandalizada e tem obra de arte com imagem de Irineu Serra destruída

Esse evento dobrou o sentimento de injustiça entre os adeptos da religião e intensificou a necessidade de preservação e respeito pela história do Santo Daime.

A substituição da imagem foi uma resposta direta a esses eventos, na busca por restaurar a verdade e a dignidade do mestre. Machado manteve a autenticidade das representações do líder espiritual, e a nova imagem, impressa em porcelana, representa com precisão a aparência de Irineu Serra e foi recebida com alívio e aprovação pela comunidade do Santo Daime.