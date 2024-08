Marcus Alexandre participa de comemoração dos 120 anos do bairro Seis de Agosto

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB) foi uma das figuras presentes na cerimônia de comemoração dos 120 anos do bairro Seis de Agosto, nesta terça-feira (6).

Ao ContilNet, Marcus declarou que tem uma forte amizade com a comunidade e lembrou de feitos realizados no bairro enquanto era prefeito e presidente do Deracre.

“Tenho muitos amigos aqui. Procurei ser sempre presente. Eu sempre fui parceiro do bairro, ajudando na manutenção das ruas, infraestutura. A quarta ponte eu fui o engenheiro que cuidou dela quando era do Deracre. A Amadeu Barbosa também, o Posto de Saúde, o trabalho na Rua Primeiro de Maio, mais do que isso. É a relação de amizade que eu tenho com todo mundo. Hoje quem tá aqui é o amigo da 6 de Agosto”, disse.

VEJA MAIS: VÍDEO: hasteamento das bandeiras abre comemorações dos 120 anos do bairro 6 de Agosto

Marcus foi o único pré-candidato a prefeito de Rio Branco que participou do evento dos 120 anos do bairro.