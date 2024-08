Mulher morre atropelada por ônibus em rodovia

Um mulher morreu atropelada por um ônibus na BR-040, sentido Jardim Ingá para Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (9/8). A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) organizou o fluxo de veículos por conta de um leve congestionamento. Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou o óbito da vítima no local do acidente.

O local foi preservado para realização da perícia técnica. O corpo removido para o Intituto Médico Legal (IML) de Luziânia. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) vai investigar as circunstâncias do atropelamento.