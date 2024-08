“Não trabalho com a possibilidade de menos que em 2023”, diz Gladson sobre arrecadação da Expoacre

O governador Gladson Cameli abriu oficialmente a Expoacre 2024 neste sábado (31), no Parque de Exposições Wildy Viana. A cerimônia de abertura foi iniciada com o tradicional hasteamento das bandeiras, ao lado da vice-governadora Mailza Assis, do superintendente do Sebrae/AC, Marcos Lameira e de outras autoridades.

Em entrevista coletiva, Gladson destacou que a feira só é possível em razão de um trabalho feito por toda a equipe de Governo do Estado e da iniciativa privada. Questionado sobre a previsão de arrecadação de negócios feitos durante a feira, o governador declarou que espera que o volume seja superior ao da edição do ano passado, quando as cifras ultrapassaram os R$ 325 milhões.

“Tem que ser mais que o ano passado. Eu não trabalho com a possibilidade de menos. Nós temos sempre que pensar no positivo. Eu a vice-governadora orientamos, juntos, a toda a nossa equipe, para cada vez mais, mostrarmos tudo aquilo que o Estado do Acre tem de melhor a oferecer para a população”, disse.

O secretário de Turismo, Marcelo Messias, informou que mais 800 expositores participam da edição deste ano. A Expoacre começa neste sábado (31) e segue até o dia 08 de setembro.