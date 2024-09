Pela 1ª vez, órgãos do Governo Lula se juntam em stand inédito na Expoacre 2024

Os superintendentes dos órgãos federais do Governo Lula inauguraram neste sábado (31), primeiro dia da Expoacre 2024, um stande único que reúne todas as pastas. Essa é uma iniciativa inédita proposta pelo governo federal na maior feira agropecuária do Acre.

Ao todo, o Acre tem 27 órgãos federais em atuação no estado. No estante, é possível conhecer os trabalhos de órgãos importáveis do governo federal, como Ibama, Dnit, Polícia Rodoviária Federal, Conab, Correios, MAPA, Incra, Suframa, MDA, e Iphan.

“As instituições federais do governo Lula se reúnem para mostrar massivamente os investimentos que estão sendo alocados aqui no estado do Acre. São milhões investidos no estado. São instituições que estão aqui reunidas em prol do desenvolvimento do estado”, disse Alessandra Ferraz, superintendente do MAPA no Acre.

No stande, o Ibama, por exemplo, órgão essencial na defesa da fauna e flora do país, apresenta uma série de exemplos para conscientizar a população sobre maus-tratos e tráfico de animais silvestres. A superintendente do órgão no Acre, Melissa Machado, aproveitou para lembrar que nesse período de seca e queimadas, o Ibama trabalha ativamente para salvar animais que precisam de socorro imediato.

“Através do CEDA a gente consegue salvar jiboias, tamanduás, tartarugas, tatus, que fogem das queimadas intensas nesse período”, disse.

O stande também tem a participação do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT). O superintendente Ricardo Araújo lembrou dos investimentos bilionários do governo Lula feito nas rodovias federais do Acre. Ele aproveitou ainda para anunciar a contratação de cinco novos engenheiros que irão atuar em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul.

O DNIT ainda apresentou um modelo inédito, usado na revitalização das rodovias, utilizando macadame hidráulico. “É mais caro, mas é uma ferramenta que deve fazer com que a manutenção dure de 10 a 15 anos”.

O stande do governo federal fica localizado próximo à Arena de Shows da Expoacre 2024.

