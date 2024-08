Pesquisa mostra Kamala Harris com apoio de 49% dos eleitores; Trump tem 45%

A vice-presidente dos EUA Kamala Harris mantém uma vantagem estreita sobre o ex-presidente Donald Trump em uma nova pesquisa do Washington Post, ABC News e Ipsos, a primeira grande pesquisa nacional em que Harris garantiu uma liderança fora da margem de erro desde que a candidata Democrata entrou na corrida mês passado.

Entre os eleitores registrados em todo o país, a pesquisa mostra Harris com 49% de apoio, contra 45% de Trump. Já quando o cenário que inclui candidatos independentes, Harris detém 47% de apoio contra 44% de Trump, com Robert F. Kennedy com 5% e nenhum outro candidato acima de 1%.

Metade dos americanos afirma que se sentiria entusiasmado ou satisfeito caso Harris ganhasse a presidência em novembro (50%), com 48% afirmando que ficariam insatisfeitos ou zangados se ela o fizesse.

A maioria afirma que se sentiria insatisfeita ou zangada caso Trump vencesse, 53%, enquanto 45% ficariam entusiasmados com isso.

As questões econômicas continuam a ser uma força motriz nas eleições, com cerca de metade dizendo que a economia (49%) ou a inflação (49%) são uma das questões mais importantes na eleição presidencial.

A pesquisa Washington Post/ABC News/Ipsos foi realizada de maneira online, entre 9 e 13 de agosto, com uma amostra nacional aleatória de 2.236 adultos. Os resultados da amostra completa têm uma margem de erro amostral de 2 pontos percentuais.