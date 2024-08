Prefeitura de Sena intensifica operação tapa-buracos com renda da usina de asfalto

A Prefeitura de Sena deu início a uma ampla operação de tapa-buracos em importantes vias públicas do município, utilizando recursos provenientes da renda gerada pela usina de asfalto local. As ruas Monsenhor Távora, Quintino Bocaiuva, Cunha Vasconcelos e um trecho do bairro Ana Alves Vieira já estão recebendo os serviços de reparo, beneficiando diretamente a população que trafega por essas áreas.

Esse trabalho faz parte de uma iniciativa que surgiu após a usina de asfalto da Prefeitura ser cedida a uma empresa privada, com autorização da Câmara de Vereadores.A parceria tem gerado recursos que estão sendo direcionados para a manutenção da infraestrutura viária da cidade. Segundo o secretário de obras, Fabrício Moreira, a operação não se limitará às vias mencionadas. Outros trechos da cidade também serão contemplados, com uma nova remessa de asfalto que chegou à cidade nesta sexta-feira e será aplicada na cidade.

“A usina de asfalto, ao ser cedida provisóriamente, tem rendido bons frutos para nossa cidade. Com os recursos gerados, conseguimos realizar melhorias significativas nas vias, o que reflete diretamente na qualidade de vida dos moradores”, destacou o secretário Fabrício.

Por Radar 104