Professor é afastado por suspeita de enviar vídeo íntimo para alunos

São Paulo — Um professor de História de uma escola estadual de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, é suspeito de enviar um vídeo pornográfico em um grupo de estudo com alunos, na última sexta-feira (2/8).

O vídeo tem duração de seis minutos e mostra o professor em uma relação sexual com outra pessoa. Os adolescentes que receberam o conteúdo denunciaram o caso aos pais, que procuraram a direção da escola.

A Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc) informou que o professor foi afastado da unidade e uma apuração preliminar está em andamento pela Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. “O processo, que corre em sigilo, pode resultar em sanções administrativas”, disse a pasta.

O caso foi registrado na plataforma Conviva, aplicativo utilizado para registro de ocorrências no ambiente escolar, incluindo agressão, bullying, racismo, porte de arma de fogo, dano ao patrimônio, tentativa contra a vida e questões disciplinares.

“A equipe regional do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar [Conviva], juntamente com o psicólogo da unidade, está acompanhando o caso para fornecer todo o apoio necessário aos estudantes”, afirmou a Seduc.

A pasta lamentou o ocorrido e manifestou repúdio por “qualquer forma de assédio, seja dentro ou fora do ambiente escolar”. “A Diretoria de Ensino e a gestão escolar estão à disposição da comunidade para prestar mais esclarecimentos”, concluiu.

O caso foi registrado como importunação sexual na Delegacia da Mulher. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), “diligências seguem em andamento visando ao esclarecimento dos fatos”.