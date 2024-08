Quanto mais rápida execução da operação, melhor para o trader, diz especialista

Conteúdo XP

Imagina um sistema para facilitar o controle e o gerenciamento das ordens de negociação eletrônica enviadas ou recebidas pelo trader, com alta velocidade e precisão, semelhante às utilizadas por investidores institucionais.

Pois é isso que propõe o recém-lançado Flash Click da XP, que conecta de maneira eficiente os participantes do mercado financeiro, garantindo que suas ordens sejam processadas com a máxima rapidez.

Velocidade de execução do Trade

Ítalo Dias, head de eletronic trading da XP, participou do episódio 216 do GainCast, e conversou sobre a opção existente agora para o trader ganhar velocidade na execução das ordens de compra e de venda.

“Quando falamos de eletronic trading, estamos falando de tudo que acontece eletronicamente numa decisão de compra de um ativo ou instrumento futuro que é listado”, explica o especialista. “Quanto mais rápido isso for feito, melhor é para o investidor”, afirma.

O head começou no mercado financeiro há cerca de 15 anos, bem na transição do pregão viva voz para o eletrônico. Formando em ciências da computação, ela conta que as corretoras na época precisavam de pessoas na tecnologia por causa da mudança da forma de operar.

Tecnologia propriétaria

“A mudança ocorreu muito rápido e trouxe muita gente de tecnologia para dentro do mercado financeiro. Peguei bem essa transição. Muita coisa mudou de lá para cá”, comenta.

A moderníssima Flash Click, segundo ítalo Dias, foi desenvolvida com algoritmos de resiliência e redundância.

“A XP importou conhecimento para entregar uma rota muito rápida entre o cliente e a B3”, diz. O projeto de dar mais velocidade às operações de trader começou há 3 anos e teve a colaboração de programadores trazidos de Wall Street.

“A XP tem servidores hoje dentro da bolsa, o que significa uma conexão muito próxima. Temos códigos muito especializados que recebem esses dados, enviam aos clientes, que enviam para a bolsa da forma mais rápida possível”, destaca Ítalo Dias,