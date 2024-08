Quem é Daniel Mastral, escritor ex-satanista encontrado morto em SP

O escritor Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto na Aldeia da Serra, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na noite desse domingo (4/8). O corpo estava caído em uma área de mata, com ferimento na cabeça.

Marcelo Agostinho Ferreira ficou famoso pelo livro Filho do Fogo, que reúne três volumes. Presença constante em podcasts, o teólogo se denominava como um ex-satanista. Mastral mantinha um canal no YouTube com mais de 780 mil inscritos.

Em fevereiro deste ano, afirmou, em entrevista, que abandonou o satanismo porque o instruíram a fazer um sacrifício humano. Ele, no entanto, disse que não tinha sangue frio e nem coragem para concluir o objetivo, que o levaria a aumentar o grau de poder e hierarquia na seita pagã.