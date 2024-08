Saiba qual foi a reação de Roberto Carlos ao saber de fim de especial

Roberto Carlos não está nada satisfeiro com a decisão da Globo de cancelar seu tradicional especial de Natal, no ar na emissora desde a década de 1970. O cantor está em negociações para manter o contrato com o canal, que se encerra em março do ano que vem, e manter o programa por mais um periodo.

No início deste mês, o diretor de realities e shows da Globo, J.B de Oliveira, mais conhecido como Boninho, informou ao Rei os planos da emissora, de acordo com o F5. No novo formato, o cantor ainda teria um contrato com a empresa, mas o especial de natal teria sido vetado.

A ideia da emissora, agora, é montar um especial com mais espaço para a música sertaneja, que é o ritmo mais popular no Brasil no momento.