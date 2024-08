Seca extrema, pai é preso por estuprar filha, nova onda de calor; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Seca extrema: cidade isolada no Acre enfrenta falta de alimentos e gasolina a quase R$ 11

Cidades do Acre começam a sofrer os efeitos da seca extrema e do baixo nível dos rios. Em Marechal Thaumaturgo, uma das cidades isoladas do estado, distante 558 km de Rio Branco, já sofre com a falta de produtos alimentícios e racionamento de gasolina, que faz com que o combustível custe R$ 10,50 no município.

Candidato a vice-prefeito limpa margens do Rio Acre na capital e lamenta ‘falta de consciência ambiental’

O candidato a vice-prefeito de Rio Branco, o advogado Sanderson Moura, do PSB, utilizou as redes sociais para compartilhar um vídeo em que ele aparece limpando as margens do Rio Acre na capital.

TERÇA-FEIRA

VÍDEO: Gladson chega de moto para malhar em Rio Branco: “Cuidar da saúde”

O governador Gladson Cameli começou o dia malhando em uma academia da Polícia Militar, nesta terça-feira (13), em Rio Branco.

Produtor rural denuncia prejuízos após problemas com trator; caso está na justiça

O produtor rural Alexandre Carvalho, do Acre, está enfrentando sérios problemas após a aquisição de um trator novo. O equipamento, adquirido há menos de um ano por meio de um programa de financiamento, começou a apresentar defeitos após a instalação de um kit opcional. Ele entrou em contato com o ContilNet para denunciar o transtorno nesta segunda (12).

QUARTA-FEIRA

Inteligência Artificial mostra como seria o ‘Homem Comum do Acre’ em trend que viralizou

Uma trend viralizou nos últimos dias no TikTok. O perfil “desenha.ia” revelou como seria a aparência de um homem comum de cada estado, gerado por inteligência artificial.

TCU divulga lista com quase 20 ex-prefeitos que estão inelegíveis; alguns são candidatos neste ano

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou nesta semana uma lista com quase 20 ex-prefeitos do Acre que estão inelegíveis por condenações em suas contas transitadas julgadas.

QUINTA-FEIRA

Assaltantes invadem apartamento, rendem casal e deixam homem esfaqueado em Rio Branco

Um homem de 38 anos, foi ferido a golpes de faca na madrugada desta quinta-feira (15), após ter o apartamento invadido, na Rua América, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Homem é preso por estuprar a própria filha dos 8 aos 11 anos: “Tratava como namorada”

No Acre, Renato Silveira Madeira foi preso, nesta quinta-feira (15), acusado de estuprar a própria filha dos oito aos 11 anos de idade. O caso começou a ser investigado em 2020, depois de uma denúncia da avó da vítima. Após o processo e a polícia ouvir testemunhas – incluindo a vítima -, Renato foi detido ao tentar fugir para a Bolívia.

SEXTA-FEIRA

Petista registra candidatura de última hora e evita que cidade do Acre tenha apenas um candidato

O município de Porto Walter, interior do Acre, quase teria apenas um candidato disputando o cargo de prefeito: Cesar Andrade, do Progressistas, candidato a reeleição no cargo. Acontece que uma chapa encabeçada pelo PT, registrou de última hora a candidatura e também vai disputar a prefeitura da cidade isolada.

Acre entra na rota de nova onda de calor no país com temperatura acima dos 30º, diz Inmet

Mapas divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocam o Acre, principalmente a capital Rio Branco, na rota da nova onda de calor que deve se intensificar nos próximos dias e elevar as temperaturas em todo o Centro-Sul do país. Pelo menos 17 capitais brasileiras, incluindo Rio Branco, estão sujeitas ao aumento de temperaturas acima dos 30º no final de semana.