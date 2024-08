Secretaria de Estado de Educação realiza fase classificatória do vôlei de praia dos jogos estudantis

Os jogos classificatórios da modalidade vôlei de praia, naipes feminino e masculino, da categoria sub-17, dos jogos estudantis estão acontecendo nesta sexta-feira, 9, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). A competição é realizada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Coordenação de Desporto Estudantil.

Participam da modalidade escolas de diversos municípios, como Assis Brasil, Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Bujari, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, além da própria capital, Rio Branco.

No primeiro jogo do naipe masculino, a equipe do Águias do Saber, comandada pelo professor Cláudio Maia, jogou contra o time da escola Maria das Graças Rocha Rodrigues, de Brasileia, que é comandada pelo professor Raimundo Camilo Oliveira. O Águias do Saber venceu pelo placar de 21 a 2.

O professor Camilo Oliveira falou da importância de representar o município de Brasileia nos jogos estudantis. “É importante estar envolvendo os jovens nesses jogos estudantis, principalmente em nossa escola, que é recém-criada e já está se destacando tanto no ensino quanto no esporte”, afirmou.

Embora a equipe não tenha tido êxito no primeiro jogo, ele acredita que ano que vem a escola terá outra oportunidade de se apresentar melhor. O atleta Kauê Silva Lopes diz que o time deu o máximo em quadra. “É a primeira vez que a gente participa e ainda tem o segundo jogo. Vamos tentar classificar”, disse.

Em outro jogo do naipe masculino, o time da escola João Ricardo Freitas, de Plácido de Castro, enfrentou a equipe da escola Marcílio Pontes, de Acrelândia, vencendo pelo apertado placar de 23 a 21. O técnico da João Ricardo, professor Genus Maia, falou sobre a participação dos atletas do Abuná.

“O primeiro jogo sempre dá um pouco de nervosismo. É normal, é uma estreia. Erramos um pouco, mas no final a gente conseguiu colocar em prática tudo o que eles vêm treinando e conseguimos o que mais almejávamos, que foi a vitória”, destacou.

O atleta Luíz Miguel Achadd também falou sobre a participação do time de Plácido de Castro. “No começo deu um pouco de nervosismo. Isso é normal. O vento também estava muito forte, mas, no decorrer do jogo, conseguimos uma virada e uma vitória importante”, disse.

Pelo naipe feminino, o Colégio Meta, de Rio Branco, enfrentou a equipe da escola Marcílio Pontes, de Acrelândia, vencendo pelo placar de 21 a 5. A atleta de Acrelândia, Marine da Hora, falou sobre o resultado da partida. “Não foi um jogo como a gente esperava, mas o mais importante foi a participação de Acrelândia aqui na fase estadual”, destacou.

O professor Adriel Negrelli também falou sobre a participação da sua equipe. “É a nossa primeira experiência no vôlei de praia e está sendo muito boa. Tivemos um problema de última hora e jogamos contra uma equipe que é uma das favoritas da competição, mas o importante é o lazer, é o entretenimento”, frisou.