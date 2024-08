Vereador do PSDB é o político em atividade no Acre com o maior número de mandatos seguidos

O recorde de um político acreano com mandatos seguidos e que jamais perdeu eleição na vida, pertencente ao ex-governador Nabor Júnior, do MDB, atualmente com 94 anos de idade, que foi deputado estadual, federal, governador do Estado e senador num espaço de 40 anos, pode vir a ser batido agora nas eleições municipais. O novo recordista pode vir a ser o vereador Ronaldo Ferraz, PSDB de Xapuri, no interior do Acre, que agora em 2024 concorre ao 9º mandato seguido.

Eleito pela primeira vez em 1988, ano em que a partir de Xapuri o mundo civilizado se condoía com o assassinato de outro vereador da cidade, no período de 1978 a 1982, o sindicalista que ficaria conhecido internacionalmente como Chico Mendes, Ferraz já havia batido, ao conquistar o 8º mandato, nas eleições de 2020, outro recorde, este pertencente ao ex-deputado estadual José Elson Santiago, que conquistou sete mandatos seguidos para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Santiago é de uma família tradicional de políticos acreanos que revelou nomes como o do ex-deputado federal Ronivon Santiago e o vereador Carlinhos Santiago, além de Elson Santiago – hoje, todos aposentados e que parecem terem passado o bastão da política à ex-vereadora e agora deputada estadual Michele Melo, sobrinha dos três políticos citados. Quando indagada se ela se considera herdeira política dos tios, a deputada e médica se limita a rir.

Mas, voltando à Ronaldo Ferraz: apesar de vitorioso e recordista, ele também conhece o sabor amargo de uma derrota eleitoral. Ele perdeu a eleição de 1992, quando concorreu à prefeitura de Xapuri. “Eu era inexperiente”, revelou.

Ronaldo Ferraz rivaliza, em matéria de mandatos municipais no Brasil, apenas com o vereador Nirdo Artur Luz, conhecido, como Pitanta, que está no seu 11º mandato seguido no município de Palhoça, em Sanata Catarina. Em Xapuri, a cada eleição, o vereador Ronaldo Ferraz, hoje filiado ao PSDB, vem ampliando sua votação, revela o jornalista Raimari Cardoso, radialista em Xapuri e amigo do vereador recordista.

“Já tentei não ser candidato por duas vezes por problema de saúde. Lembro que numa delas cheguei a ser o último a registrar candidatura, mas foram vários os pedidos de pessoas que confiam no meu trabalho que me levaram a aceitar a colocar meu nome à disposição”, contou Ferraz ao amigo radialista.

“Em uma ocasião, nem campanha fiz, quem correu atrás de divulgar meu nome foram os amigos. Então, vejo injustiças com os mais pobres e me dá vontade cada vez mais de ajudar”, acrescentou.