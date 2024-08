Vídeo: redes resgatam homenagem especial de Jô Soares a Silvio Santos

São Paulo — A morte de Silvio Santos fez voltar a circular nas redes sociais um vídeo emocionante em que o apresentador e humorista Jô Soares, que morreu em agosto de 2022, faz um agradecimento ao dono do SBT pela oportunidade que recebeu. O vídeo foi gravado durante a entrega do Troféu Imprensa em 2017 (veja abaixo).

Jô Soares diz estar emocionado demais porque Silvio Santos deu a ele a chance de montar um programa de entrevistas, Jô Soares 11 e meia, em 1988. “Você me reinventou”, disse.

O apresentador disse, ainda, que Silvio era o responsável por grande parte de sua vida profissional. “Tudo o que você me disse deu certo. Você é um dos meus amigos reais”, afirmou.

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu aos 93 anos, na madrugada deste sábado (17/8), após ser internado no Hospital Albert Einsten.

O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1.

Silvio Santos deixa seis filhas, que vão continuar o legado do pai no comando do SBT.