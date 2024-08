William revela surpresa com convocação: “Pensei que era golpe”

Surpreso. Foi assim que o lateral-direito William, do Cruzeiro, se sentiu com a convocação para a Seleção Brasileira, onde terá pela frente jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias. O jogador foi chamado para a vaga de Yan Couto, do Borussia Dortmund, cortado por lesão.

Em entrevista ao SporTV, William contou que quem deu a notícia, de que ele estava convocado para a Seleção foi o CEO do futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos.

“Tinha treinado bastante, estava cansado, fui ver o jogo do Juventude e dormi por volta das oito horas da noite. Ali pelas nove horas, meu telefone não parava de tocar. Era o Mattos me ligando, eu acordei e perguntei o que era, ele me disse que eu estava convocado”, disse William.

O lateral celeste afirmou que não esperava a ligação de Mattos sobre a convocação. Ele achou até mesmo que não se tratava do dirigente.

“Até pensei que era golpe, porque não estava esperando realmente (risos). Liguei para uma pessoa do clube perguntando se era o número do Mattos mesmo, e ela me confirmou”, contou o jogador.

Volta por cima

Revelado pelo Internacional, William chegou ao Cruzeiro após defender Schalke 04 e Wolfsburg. Na Alemanha, o lateral sofreu com lesões nos dois joelhos. O jogador destacou que a convocação é sinal de que ele conseguiu dar a volta por cima na carreira.

“Um misto de sentimentos. Tive muita alegria com minha avó, mas choramos bastante, porque é um alívio, um sinal de que realmente estou fazendo um trabalho legal”, afirmou William.

A Seleção Brasileira encara o Equador na próxima sexta-feira (6/9), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Após o confronto contra “La Tri”, será a vez de jogar diante do Paraguai, no dia 10 de setembro, no estádio Defensores Del Chaco.