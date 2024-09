Acreana morta no MT, chuva de granizo e operação da PF: veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Acreana é morta a tiros no Mato Grosso e família pede ajuda para trazer corpo para o Acre

A acreana Flávia Miranda, de 20 anos, foi morta durante um tiroteio na madrugada desta segunda-feira (23), no município de Pontes e Lacerda, no interior do Mato Grosso. Flávia foi baleada junto com o marido, identificado como Fábio.

Forte temporal provoca queda de granizo e destelha casas no interior do Acre; VÍDEO

Um temporal intenso atingiu parte da cidade de Sena Madureira na tarde desta segunda-feira (23), causando danos materiais e gerando temor entre os moradores. O fenômeno climático, que veio após um longo período de calor extremo, marcou uma reviravolta no clima local.

TERÇA-FEIRA

Novidade na Rede Arasuper: Primeiro Eletroposto em supermercado no Acre e Rondônia

A Rede de Supermercados Arasuper traz uma novidade para o estado: o primeiro eletroposto para carregamento de veículos elétricos, disponível nas lojas do Aviário e Isaura Parente em Rio Branco-Ac e nas lojas Rio Madeira e Jorge Teixeira em Porto Velho-RO.

Militar do Exército é suspeito de esfaquear estudantes de Medicina durante briga em festa

Um militar do Exército Brasileiro teria esfaqueado dois colegas de turma da Universidade Técnica Privada Cosmos (UNITEPC), durante uma festa universitária em Cobija, na Bolívia. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (19), quando Toni Cristhian Silva Zumba, de 32 anos, e Danton, ambos estudantes brasileiros e acreanos, tentaram separar uma briga na festa Farandula da UAP.

QUARTA-FEIRA

PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil e uma pessoa é presa no Acre

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Terabyte, com foco na identificação e na prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes. Foram cumpridos, simultaneamente, 141 mandados de busca e apreensão em todos os estados, sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil (CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF).

Corpo de acreana morta a tiros em ataque no Mato Grosso é velado em Rio Branco

O corpo da acreana Flávia Miranda, de 20 anos, morta durante um ataque em um garimpo ilegal em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, chegou ao Acre para velório e sepultamento. A jovem foi morta nesta semana e a família pediu ajuda na internet para trazer o corpo de Flávia para Rio Branco.

QUINTA-FEIRA

Proposta de criação de voos do Acre para o Peru tem rotas com três cidades; veja quais

O governador Gladson Cameli declarou nesta quarta-feira (25) seu apoio à proposta do deputado Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), de criar um novo voo ligando o Acre ao Peru.

Família de jovem que sofreu mal súbito na academia organiza feijoada beneficente

A família de Ed Elen de Freitas, de 17 anos, está promovendo uma feijoada beneficente para ajudar nos custos do tratamento da jovem, que sofreu um mal súbito em uma academia de Rio Branco em julho de 2023. O evento acontece no domingo (29), no salão de festas da AABB, a partir das 11h.

SEXTA-FEIRA

Homem é preso após agredir enfermeira dentro do Pronto-Socorro; vítima também foi ameaçada

Um homem de 34 anos, identificado como Fabian Andres Franco Viggiani, foi preso na noite desta quinta-feira (26) após agredir uma funcionária do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Pela 1º vez, eleições municipais no Acre terão o mesmo horário do restante do país

Os municípios de todos os estados do Brasil escolhem, no próximo dia 6, os seus representantes na prefeitura e Câmara de Vereadores. Esta será a primeira vez que as eleições municipais acontecem com horário unificado em todo o país.