Proposta de criação de voos do Acre para o Peru tem rotas com três cidades; veja quais

O governador Gladson Cameli declarou nesta quarta-feira (25) seu apoio à proposta do deputado Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), de criar um novo voo ligando o Acre ao Peru.

“Esse voo vai reforçar o papel do Acre como ponto estratégico na integração entre Brasil e Peru, facilitando o comércio exterior e gerando novas oportunidades para nossos produtores locais”, destacou Gladson Cameli.

A iniciativa, que busca fortalecer a integração comercial e logística entre os dois territórios, está avançando rapidamente e os primeiros voos devem começar em até 60 dias.

A ideia surgiu após Gonzaga liderar uma comitiva no Peru durante a feira Expoalimentaria. Lá, ele negociou com representantes da empresa Peru Air, que será responsável pelos voos. A companhia tem 22 anos de experiência e mais de 35.000 horas de voo sem acidentes, operando transporte de cargas, passageiros e serviços corporativos.

Em nova direção

O novo voo deve conectar cidades como Rio Branco e Cruzeiro do Sul ao Peru, com impacto direto na economia e no turismo. Gonzaga ressaltou que o projeto é um sonho antigo da população do Juruá e que está próximo de se tornar realidade.

O gerente-geral da Peru Air, Eric Fernandez, afirmou que a iniciativa vai conectar o Acre com o Peru e a Bolívia, criando um corredor estratégico para distribuição na América do Sul. A rota também poderá beneficiar o setor agrícola, com o transporte de produtos hortifrutigranjeiros, garantindo qualidade e rapidez no processo.