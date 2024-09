Ao ContilNet, Mazinho reafirma que vai disputar o Governo em 2026

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, foi um dos entrevistados do ContilNet durante a transmissão da Expoacre 2024, nesta quarta-feira (4). Na entrevista, ele lembrou o deputado estadual Gilberto Lira, escolhido como seu sucessor na Prefeitura de Rio Branco.

O deputado, atualmente no União Brasil, disputa o cargo contra o deputado federal Gerlen Diniz, do Progressistas.

Mazinho também voltou a falar sobre o desejo de disputar o governo em 2026. Ele foi eleito e reeleito prefeito de Sena Madureira e deixa o cargo após 8 anos.

“Eu nunca escondi de ninguém. Eu acho que é muito além de sonho. É necessidade”, disse.

O prefeito, que nasceu em Rondônia mas vive no Acre há mais de 30 anos, declarou que falta no estado ‘pessoas com coragem’. “Se falta essa pessoa de coragem, eu estou a disposição. Em 2026, eu vou disputar o governo do Estado. As pessoas tem que ter uma alternativa. Eu não penso na questão legislativa. Eu me dou muito bem com o Executivo”, enfatizou.

Mazinho atualmente é filiado ao Podemos, partido que compõe a base governista de Gladson Cameli e do prefeito Tião Bocalom.

Veja a entrevista na íntegra: