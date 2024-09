Brasiléia abraçou a campanha de Carlinhos do Pelado, candidato à sucessão de Fernanda Hassem

O cenário político de Brasiléia nunca foi calmo e, nas eleições de 2024, começou com reviravoltas. Carlinhos do Pelado, vice de Fernanda Hassem, entrou no jogo nos quarenta e cinco do segundo tempo.

Após a saída da pré-candidata Suly Guimarães, que por motivo de saúde não pode continuar no pleito, Carlinhos do Pelado foi o escolhido para a disputa e tem como oponente a ex-prefeita Leila Galvão, que está enfrentando dificuldades para manter sua candidatura por responder processos judiciais envolvendo fatos da época em que era prefeita do município. Leila Galvão, recentemente teve seus carros apreendidos pela justiça, o que prova que sua situação é delicada.

Após Carlinhos do Pelado ser anunciado como pré-candidato a prefeito, a população abraçou sua candidatura e a cada dia a onda de seguidores do coligação Brasiléia no Rumo Certo vem aumentado, o que se comprova com o sucesso do que era para ser um simples bandeiraço na tarde da terça-feira 03/09, mas que virou uma verdadeira festa da democracia, arrastando uma multidão para a avenida.

Por onde passa, na zona rural e na cidade, Carlinhos do Pelado e o candidato a vice Amaral do Gelo, são abraçados.