Caçador fica ferido após sofrer um tiro acidental durante caçada na zona rural em Rio Branco

Na noite de sábado, 28 de setembro, um caçador de 44 anos, identificado como Antônio Silva Loureto, sofreu um tiro acidental enquanto retornava para casa após uma atividade de caça na Reserva Cunha Gomes na zona rural de Rio Branco. O incidente ocorreu quando o homem estava em uma área de mata, onde havia abatido uma cotia e tentava caçar uma paca.

Segundo relatos do próprio Antônio, ao guardar sua arma de fogo no vara do trap (um tipo de armadilha), o armamento disparou acidentalmente, atingindo seu ombro e causando um sangramento significativo. Assustado com a situação, ele decidiu se dirigir para casa e informar sua esposa sobre o acidente.

Imediatamente, a esposa acionou um pastor da comunidade que possuía um veículo e ofereceu ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e interceptou o carro que transportava o homem ferido, realizando os primeiros socorros no local.

Antônio foi então encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde chegou em estado clínico estável e sem risco de morte. As autoridades locais ressaltam a importância da segurança no manuseio de armas durante atividades de caça e recomendam cautela para evitar acidentes semelhantes.