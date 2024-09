CAU – AC: Inscrições para Concurso Público estão prestes a encerrar

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU-AC) anunciou a abertura de inscrições para um novo Concurso Público, que tem como objetivo preencher três vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de: Assistente Administrativo (1 vaga); Auxiliar de Fiscalização (1 vaga); Agente de Fiscalização (1 vaga).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PP, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Quando contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 30 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 2.032,94 a R$ 8.472,00 acrescido de benefícios.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente de forma online, no período de 22 de julho de 2024 a 9 de setembro de 2024 , até as 23h. A inscrição será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 59,00 a R$ 68,00.

Candidatos que se enquadram nos requisitos exigidos pelo edital podem pedir a isenção de taxa de 22 a 24 de julho de 2024.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva e prova discursiva previstas para serem aplicadas no dia 20 de outubro de 2024.

As avaliações contarão com questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos.

Validade

O prazo de validade do concurso público esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência da Administração Pública.

