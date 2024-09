Clube de aeromodelismo se destaca com exposição de modelos de aeronaves na Expoacre

O clube de aeromodelismo RBO, do Acre, marcou presença na Expoacre com uma bela exposição de modelos de aeronaves que usadas na prática do aeromodelismo.

Segundo João Victor, responsável pelo espaço na Expoacre, o objetivo é trazer o aeromodelismo para perto das pessoas.

“Hoje nós ainda somos vistos com certo preconceito porque ainda é muito elitizado. Todo mundo acha que que é caro, e por isso a gente tem tentando trazer mais para perto das pessoas desde o aeromodelismo elétrico, que são mais baratos, até os mais caros que são da classe dos jatos”, explicou.

João também falou que o objetivo é expor, falar um pouco sobre o clube e atrair novos pilotos. “Queremos mostrar para população, atrair novos pilotos, tirar essa criançada um pouco das telas, para quem procura uma atividade e também propagar ainda mais o aeromodelismo aqui no estado e nacionalmente também”, ressaltou.

Segundo João, os modelos de aeronaves tem chamado atenção dos visitantes.

“O pessoal passa ainda com receio de perguntar e a gente acaba puxando, mas a gente está notando que está havendo mais uma aceitação. Então o pessoal já está perguntando mais, está vendo que não é aquilo. E aí vem a curiosidade, né? Porque a aviação é apaixonante para qualquer pessoa e a gente quando vê miniaturas assim fica fica interessado”, finalizou.

