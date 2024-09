Com ginásio lotado, Brasiléia conhece os campeões do Futsal 2024 e tem a maior premiação da história

Neste sábado 28, a prefeitura de Brasiléia, através da Gerencia de Esportes, concluiu com êxito o campeonato de Futsal 2024, com as finais do Master, 2ª Divisão e 1ª Divisão, na última quinta-feira 26, já havia acontecido as finais do Sub 11, Sub 14, Sub 17 e feminino.

O Campeonato Brasileense de Futsal 2024, foi In memoriam a três esportistas locais que escreveram suas histórias no esporte brasileense: Thalison Ritchelly Alves de Castro, Daniel Minguins de Araújo (HIEL) e Francisco César do Nascimento (CEZINHA).

A prefeita Fernanda Hassem, que desde seu primeiro ano de mandato em 2017 tem olhar atencioso para o esporte local, fecha o último ano desse ciclo com a maior premiação garantida aos times que chegaram a grande final, totalizando R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), para fazer desse o melhor e mais bem visto campeonato de futsal do Acre.

É valido lembrar que a atual gestão, entregou recentemente para os amantes do esporte, um ginásio reformado e com maior capacidade de público, e mesmo assim ainda foi pequeno o palco para tantos torcedores que lotaram as arquibancadas para incentivar suas equipes.

Pela primeira vez, todas as rodadas tiveram transmissão ao vivo para internautas e ouvintes de rádio através da rádio Aldeia FM 90,3.

MÁSTER

Melhor Goleiro: Romildo Pé de Ferro

Artilheiro: Anjo Gurgel

Melhor Jogador da Final: Elenilson Cruz

Vice-Campeão: CT Fontenele – R$ 2.000,00

Campeão: União Bandeirantes R$ 4.000,00

2ª divisão

Melhor Goleiro: Marcos Freitas do União

Artilheiro: Eduardo Ribeiro do União

Melhor Jogador da Final: Eduardo Ribeiro do União

Vice-Campeão: Os Amigos – R$ 2.500,00

Campeão: União Bandeirantes R$ 5.000,00

1ª divisão

Melhor Goleiro: Kauã do Ressaca

Artilheiro: Gilvane do Ressaca

Melhor Jogador da Final: Kiko do Ressaca

Vice-Campeão: Real Liberdade – R$ 5.000,00

Campeão: S.C Ressaca – 10.000,00

Confira a galeria: