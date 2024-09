Com mais de 4 mil inscritos, tradicional corrida do Colégio Meta é adiada por conta da fumaça

A tradicional maratona do Colégio Meta, a MaraMeta, que seria realizada no próximo sábado (21), foi adiada sem previsão de nova data, por causa das condições climáticas desfavoráveis que atingem Rio Branco atualmente. Segundo a nota divulgada pela direção da instituição, a decisão foi tomada para garantir o bem-estar dos participantes e colaboradores.

O evento, que ocorre anualmente, celebraria os 46 anos do colégio este ano, e possuía cerca de 4 mil inscrições confirmadas. A iniciativa ainda contava com doações de sacolões, roupas e bolsas de sangue, para reforçar o espírito de solidariedade da comunidade.

A direção do colégio agradeceu o apoio e o engajamento da população para a realização da corrida, e garantiu que brevemente o evento deve ser remarcado, solicitando que os interessados participem.

Veja a nota:

“Caros Pais, Alunos, Comunidade Escolar e Comunidade de Rio Branco.

É com grande responsabilidade e cuidado que informamos o adiamento da Marameta e Gincana, evento em comemoração aos 46 anos do Colégio Meta, que estava programado para ocorrer no próximo sábado, dia 21 de setembro. A decisão foi tomada devido à piora nas condições climáticas atuais, que poderiam comprometer a segurança e o bem-estar de todos os participantes e colaboradores.

Já contamos com cerca de 4 mil inscrições para a corrida, além de doações generosas de sacolões, roupas e bolsas de sangue, o que reafirma o compromisso e o espírito solidário de nossa comunidade. Agradecemos profundamente a todos pelo apoio e engajamento nesta importante celebração.

O Colégio Meta, ao longo de seus 46 anos de história, sempre se preocupou em manter um forte vínculo com a nossa cidade e seus cidadãos, continuaremos firmes em nosso propósito de contribuir para o crescimento e bem-estar de nossa comunidade.

Em breve, divulgaremos a nova data para a realização da Marameta, e esperamos poder contar com a presença de todos, mantendo o mesmo entusiasmo e solidariedade demonstrados até agora.

Agradecemos a compreensão de todos e permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas”.

Atenciosamente, Colégio Meta