Com notas de café e chocolate, Altaneira traz novo chopp para Expoacre; confira

Vem novidade por aí! Altaneira Cervejaria marca presença, por mais um ano, na Expoacre. Pelo terceiro ano consecutivo, a marca 100% acreana traz os produtos que são os queridinhos do público cervejeiro.

Ao ContilNet, Kayo Campos, supervisor de vendas da Altaneira, disse que ainda na Expoacre a marca vai trazer uma super novidade para aqueles que gostam de cerveja escura. “Para quem gosta de cerveja escura vai vim um chope escuro

da Altaneira, com notas de café, caramelo com café, não deixando de ser leve também, porque a gente mora numa cidade muito quente. Vai ser algo bem diferente”, contou.

Na Expoacre, a Altaneira marca presença há 3 anos com um espaço aconchegante e bonito para os clientes curtirem os produtos. “A gente fica muito feliz de estar aqui novamente prestigiando tanto a feira, como também divulgando a nossa marca, que a gente usa do espaço não só para monetizar mas também pra para expor o nosso produto que a gente tem tanto orgulho”, explicou.

Kayo lembrou que a Altaneira é um produto genuinamente acreana. “É feito aqui, feito por acreanos, então a gente estar mais uma vez na Expoacre é muito enriquecedor para a gente e também para o público, o nosso consumidor, as pessoas que não conhecem também, então acaba que todo mundo sai ganhando”, disse.

O supervisor de vendas também ressaltou os produtos que estão a venda, que são o chopp premium, pilsen e vinho. “O chopp pilsen é nosso carro-chefe, que é a cerveja mais leve, mais refrescante. Além das bebidas, trouxemos também bonés e copos, em parceria com a Made In Acre, marca também acreana, com foco no sustentável”, finalizou.

Assista ao vivo a transmissão da 3º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: