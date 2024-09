Com quase 100 atendimentos por noite, estúdio de tatuagem atrai grande público na Expoacre 2024

Marcos Almeida, sócio-proprietário do estúdio de tatuagem Tatoo RBR Concept, participante da Expoacre 2024, comemora o sucesso da participação na feira deste ano. Ele conversou com o ContilNet, neste sábado (07), sobre o número de vendas até ano.

Segundo ele, o apoio e a estrutura oferecidos pelo SEBRAE foram fundamentais para o aumento na procura, superando as expectativas com uma média de 60 a 70 atendimentos diários, além dos visitantes que passam pelo estande.

“A movimentação foi surpreendente, muito melhor do que no ano passado. A estrutura que o SEBRAE proporcionou fez toda a diferença”, destacou Marcos. “Estamos com um bom fluxo de pessoas que não só vêm fazer tatuagens, mas também para conhecer nosso trabalho.”