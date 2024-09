Com seca no Acre, Governo Federal cria condições especiais para compra de alimentos

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou, no Diário Oficial da União desta terça-feira (17), uma resolução que estabelece medidas emergenciais para a aquisição de alimentos por meio da modalidade Compra Direta (CD) do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

A medida se deu por conta do período de seca severa que afeta o Acre e outros estados da Amazônia, dificultando o transporte de produtos e pessoas em cidades e regiões isoladas. A resolução visa garantir o abastecimento alimentar dessas comunidades, adotando condições excepcionais que serão válidas até 31 de dezembro de 2024.

O tipo de procedimento adotado permite que as entidades públicas adquiram bens e serviços diretamente de fornecedores específicos, sem a realização de processo licitatório completo.

A resolução permite também que a substituição da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) pelo Número de Identificação Social (NIS) para fornecedores pertencentes a povos e comunidades tradicionais, simplificando a participação no programa.

Os preços praticados na aquisição de alimentos seguirão os valores vigentes para a modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS), e o limite de participação dos beneficiários fornecedores será de até R$ 20 mil por unidade familiar.