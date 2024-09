Como ganhar dinheiro no GTA Online: 10 formas infalíveis para enriquecer

Um dos esquemas mais baratos para se iniciar no GTA Online é o laboratório de ácido, baseado no caminhão Brickade que o jogador desbloqueia ao concluir todas as seis missões do Ron, que são indicadas por um “R” no mapa. O investimento inicial é de US$ 750 mil, mas que pode rapidamente ser compensado. Há também as melhorias do laboratório, custando mais US$ 250 mil, e que aumentam consideravelmente o valor do seu estoque.