Compare o começo de Endrick, Vini Jr. e Neymar na Espanha

O atacante Endrick, do Real Madrid (ESP), estreou há praticamente um mês com a camisa do clube espanhol e, desde então, tem aparecido nas manchetes do noticiário e na boca do torcedor merengue.

A joia de 18 anos começou a passagem na Europa roubando os holofotes. Até o momento, já participou de sete partidas e marcou dois gols. Um no Campeonato Espanhol e outra em sua estreia na Liga dos Campeões.

Além dos números, uma das promessas do futebol brasileiro vem batendo recordes. Na última quarta-feira (24), atingiu a marca de 100 jogos com profissional, contabilizando Palmeiras, Seleção Brasileira e Real Madrid.

Antes, quebrou uma sequência de três marcas:

Jogador brasileiro mais jovem a marcar na Liga dos Campeões;

Jogador estrangeiro mais jovem a fazer gol com a camisa do Real no Campeonato Espanhol;

Terceiro jogador sul-americano mais jovem a marcar na história do Campeonato Espanhol.

A partir desse desempenho, é claro, as comparações com outros brasileiros que chegaram jovens ao futebol europeu se tornam inevitáveis. Especialmente com nomes mais recentes como Vini Jr. e Neymar.

Vini Jr.

A maior estrela do futebol brasileiro da atualidade fez a primeira partida oficial pelo Real Madrid em setembro de 2018, no clássico contra o Atlético de Madrid. Na ocasião, o atacante entrou aos 43 minutos do segundo tempo e pouco contribuiu no empate sem gols entre as equipes.

A primeira comemoração de gol com a camisa merengue só foi sair no quarto jogo pelo clube. Vini marcou um dos gols do Real na vitória de 2 a 0 sobre o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, depois de entrar no segundo tempo.

Na soma dos primeiros sete jogos pelo time da capital espanhol, Vini Jr. marcou dois gols e deu quatro assistências.

Vale lembrar que o brasileiro ainda alternou partidas no time B do Real e na equipe principal durante a primeira temporada na Espanha.

Neymar

O maior jogador da história recente do futebol brasileiro estreou no Barcelona em agosto de 2013, na partida contra o Levante pelo Campeonato Espanhol. Neymar entrou aos 19 minutos do segundo tempo e participou da goleada por 7 a 0, porém, sem balançar as redes ou dar assistências.

O primeiro gol com a camisa do Barça veio no jogo seguinte diante do Atlético de Madrid, fora de casa. O atacante entrou de novo na segunda etapa e marcou o gol que garantiu o empate em 1 a 1.

No total das sete primeiras partidas pelo Barcelona, Neymar marcou um gol e não deu assistências.