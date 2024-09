Concurso TRF1 tem provas em setembro e salário até R$ 16 mil; Confira

O concurso TRF 1 para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) encerrou as inscrições. Foram registrados 86.060 inscritos.

O edital de abertura publicado oferta 17 vagas imediatas e ainda formação de cadastro de reserva para ingresso os cargos de técnico e analista judiciário em diversos estados.

As remunerações iniciais podem chegar até R$ 16 mil mais benefícios.

As provas objetiva e discursivas serão aplicadas em 29 de setembro de 2024 (domingo), pela banca Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Concurso TRF 1: situação atual

Veja abaixo o histórico do concurso:

Cronograma do edital

Veja abaixo as datas do concurso público do Poder Judiciário Regional:

Data Ação 14/06/2024 Publicação do Edital 29/09/2024 Provas Objetiva e Discursiva 1º semestre de 2025 Divulgação do Resultado Final (cargos sem TAF) 1º semestre de 2025 Aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF) 1º semestre de 2025 Resultado Definitivo do TAF Concurso TRF 1: cronograma com atividades.

Concurso TRF1: remuneração e benefícios

Veja abaixo a composição da remuneração para os cargos:

Técnico Judiciário

Para o cargo de Técnico judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial, os valores são:

Inicial: R$ 9.773,56 (vencimento básico, gratificação de atividade judiciária e gratificação de atividade de segurança)

Final: R$ 14.674,96 (vencimento básico, gratificação de atividade judiciária e gratificação de atividade de segurança)

Para os demais cargos:

Inicial: R$ 8.529,65 (vencimento básico e gratificação de atividade judiciária)

Final: R$ 12.807,24 (vencimento básico e gratificação de atividade judiciária)

Analista Judiciário

Para os cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Inspetor da Polícia Judicial e Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal, os valores:

Inicial: R$ 16.035,69 (vencimento básico, gratificação de atividade judiciária e gratificação de atividade externa)

Final: R$ 24.077,43 (vencimento básico, gratificação de atividade judiciária e gratificação de atividade externa)

Para os demais cargos é de:

Inicial: R$ 13.994,78 (vencimento básico e gratificação de atividade judiciária)

Final: R$ 21.013,03 (vencimento básico e gratificação de atividade judiciária)

Benefícios ofertados

Além disso, os servidores poderão receber ainda:

Adicional de qualificação,

Gratificação de atividade judiciária (GAJ),

Gratificação de atividade de segurança (GAS),

Gratificação de atividade externa (GAE),

Auxílio Alimentação de R$ 1.393,10

Assistência pré-escolar sendo R$ 1.178,82

Auxílio-natalidade de R$ 718,58

Auxílio-saúde de R$ 579,39

Além disso, os servidores poderão atuar em cargo ou função comissionada:

– VALORES Cargos em comissão varia entre R$ 6,7 mil e R$ 16,4 mil Funções comissionadas varia entre R$ 1,1 mil e R$ 3,4 mil Concurso TRF1: valores de funções e cargos comissionados.

Todos os dados citados possuem referência da data de 1ª de fevereiro de 2024.

Concurso TRF 1: inscrição

As inscrições foram feitas no site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), em https://conhecimento.fgv.br/concursos

Período de inscrição: de 19 de junho até 22 de julho de 2024

de 19 de junho até 22 de julho de 2024 Taxas: R$ 90 para técnico judiciário e R$ 120 para analista judiciário

R$ 90 para técnico judiciário e R$ 120 para analista judiciário Data limite para pagar taxa: 23 de julho de 2024

Fique atento, candidato(a)! O candidato somente realizará as provas na capital correspondente a Unidade Federativa de lotação escolhida no momento da inscrição.

Veja aqui a demanda de candidatos por vaga

Isenção da taxa de inscrição

Terão direito ao benefício:

candidatos que forem membros de família de baixa renda e que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

e que estiverem inscritos no para doadores de medula óssea.

O período foi entre 16h do dia 19 de junho de 2024 até 16h do dia 21 de junho de 2024 ao efetuar a inscrição no site da FGV. Toda a análise será feita pela banca.

Concurso TRF 1: cargos e vagas

O novo edital oferta 17 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para analista judiciário e técnico judiciário (diversas especialidades).

No total, são 5% do total de vagas destinadas aos candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros ou indígenas.

Conheça as vagas ofertadas por unidade federativa:

Vagas para o Acre

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Concurso TRF 1: vagas no estado do Acre

Vagas para o Amapá

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial De Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente Da Policia Judicial CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Suporte Técnico CR Concurso TRF 1: vagas no estado do Amapá

Vagas para o Amazonas

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia Civil CR Técnico Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade CR Concurso TRF 1: vagas no estado do Amazonas

Vagas para Bahia

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial De Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Enfermagem CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Suporte Técnico CR Concurso TRF 1: vagas no estado da Bahia

Vagas para o Goiás

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário, Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação CR Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade 1 + CR Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Arquitetura CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Suporte Técnico CR Concurso TRF 1: vagas no estado de Goiás

Vagas para o Maranhão

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação CR Técnico Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Suporte Técnico CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Edificações CR Concurso TRF 1: vagas no estado do Maranhão

Vagas para o Mato Grosso

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária 1 + CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR Concurso TRF 1: vagas no estado do Mato Grosso

Vagas para o Pará

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Civil CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR Concurso TRF 1: vagas no estado do Pará

Vagas para o Piauí

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Contabilidade CR Concurso TRF 1: vagas no estado do Piauí

Vagas para Rondônia

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR Concurso TRF 1: vagas no estado de Rondônia

Vagas para Roraima

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR Concurso TRF 1: vagas no estado de Roraima

Vagas para o Tocantins

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR Concurso TRF 1: vagas no estado do Tocantins

Vagas para o Distrito Federal

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária 1 + CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Medicina (Clínica geral) CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Medicina (Ortopedia) CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Medicina (Cardiologia) CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Medicina (do Trabalho) CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Enfermagem CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Odontologia CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Serviço Social CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Psicologia CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Fisioterapia CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia de segurança do trabalho CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia Civil CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia Elétrica CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia Mecânica CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Arquitetura 1 + CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Análise de dados CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Análise de sistemas de informação CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Governança e gestão de tecnologia da informação CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Suporte em TI CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Segurança da Informação CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação CR Técnico Judiciário, Área Administrativa 4 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Desenvolvimento de sistemas da informação 2 + CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação 2 + CR Concurso TRF 1: vagas no Distrito Federal

Requisitos para analista

Analista Judiciário – Área: Administrativa: curso de nível superior em qualquer área de formação.

Analista Judiciário – Área: Administrativa – Inspetor de Polícia Judicial: curso de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (mínimo na categoria C).

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Análise de dados: nível superior completo na área de Tecnologia da Informação ou qualquer curso de graduação acrescido de curso de pós-graduação com no mínimo 360 horas.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Análise de sistemas da informação: nível superior em TI ou qualquer graduação mais curso de pós-graduação com no mínimo 360 horas.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Governança e Gestão de Tecnologia da Informação: nível superior em TI ou qualquer graduação mais curso de pós-graduação com no mínimo 360 horas.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Suporte em Tecnologia da Informação: nível superior em TI ou qualquer graduação mais curso de pós-graduação com no mínimo 360 horas.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Tecnologia da Informação: nível superior em TI ou qualquer graduação mais curso de pós-graduação com no mínimo 360 horas.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Segurança da informação: nível superior em TI ou qualquer graduação mais curso de pós-graduação com no mínimo 360 horas.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Arquitetura: curso completo em Arquitetura e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Contabilidade: curso completo em Ciências Contábeis e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Enfermagem: graduação em Enfermagem e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Engenharia Civil: graduação em Engenharia Civil e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Engenharia de segurança do trabalho: curso de nível superior em Arquitetura ou Engenharia com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, além de registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Engenharia Elétrica: graduação em Engenharia Elétrica e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Engenharia Mecânica: curso de nível superior em Engenharia Mecânica e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Fisioterapia: graduação em Fisioterapia e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Medicina/Cardiologia: graduação em Medicina com residência ou título de especialista em Cardiologia mais registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Medicina/Clínica Geral: graduação em Medicina com residência ou título de especialista em Clínica Médica mais registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Medicina/Medicina do Trabalho: graduação em Medicina com residência ou título de especialista em Medicina do Trabalho mais registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Medicina/Ortopedia: graduação em Medicina com residência ou título de especialista em Ortopedia mais registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Odontologia: graduação em Odontologia e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Psicologia: graduação em Psicologia e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Apoio especializado – Serviço Social: curso completo em Serviço Social e registro no órgão de classe.

Analista Judiciário – Área: Judiciária: curso de nível superior em Direito.

Analista Judiciário – Área: Judiciária – Oficial de Justiça avaliador: graduação em Direito.

Requisitos para técnico

Técnico Judiciário – Área: Administrativa: curso de graduação em qualquer área de formação.

Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Agente de Polícia Judicial: curso de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (mínimo na categoria C).

Técnico Judiciário – Área: Apoio especializado – Contabilidade: curso de nível superior Contabilidade ou curso em qualquer área acrescido de Curso Técnico de Contabilidade, mais registro no órgão de classe.

Técnico Judiciário – Área: Apoio especializado – Desenvolvimento de sistemas da informação: nível superior em qualquer área e habilitação específica em cursos de desenvolvimento de software.

Técnico Judiciário – Área: Apoio especializado – Edificações: curso em qualquer área, acrescido de Curso Técnico em Edificações e registro no órgão de classe.

Técnico Judiciário – Área: Apoio especializado – Enfermagem: graduação em Enfermagem ou curso em qualquer área, acrescido de Curso Técnico em Enfermagem e registro no órgão de classe.

Técnico Judiciário – Área: Apoio especializado – Suporte Técnico: graduação em qualquer área com habilitação específica em cursos na área de TI.

Técnico Judiciário – Área: Apoio especializado – Tecnologia da informação: nível superior em TI ou qualquer graduação mais curso de pós-graduação com no mínimo 360 horas.

Concurso TRF 1: carreira

Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações).

Mudança de escolaridade

Em 2022 foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei nº. 14.456/2022 que confere aos cargos de técnico judiciário, a exigência de curso superior completo.

A mudança passa a valer para todos os concursos de tribunais da União.A Lei nº 14.456/2022 alterou a Lei nº 11.416/06, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União.

Resolução aprovada com ampliação de cargos

No fim de abril de 2024, o presidente do TRF1 aprovou a resolução que prevê mudanças internas. Confira alguns destaques da proposta:

Criação de 88 varas federais: distribuirá a carga de trabalho de forma mais eficiente, diminuindo o tempo de espera para o julgamento de processos;

distribuirá a carga de trabalho de forma mais eficiente, diminuindo o tempo de espera para o julgamento de processos; Criação de 10 turmas recursais: agilizará a resolução de recursos, diminuindo o acúmulo de processos nos tribunais;

agilizará a resolução de recursos, diminuindo o acúmulo de processos nos tribunais; Aumento de cargos efetivos e comissionados: permitirá a contratação de mais servidores, otimizando o atendimento ao público e a celeridade dos processos.

A proposta de anteprojeto de lei ainda precisa ser aprovada pelo Conselho da Justiça Federal (CJF).

Cargos vagos

De acordo com o Portal da Transparência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), atualizado em maio de 2024, são 36 cargos vagos, sendo:

12 para Analista Judiciário;

24 para Técnico Judiciário.

Concurso TRF1: etapas e provas

Veja as etapas do edital publicado do concurso TRF1:

Prova objetiva (eliminatório e classificatório),

Prova discursiva (eliminatório e classificatório),

Teste de avaliação física (caráter eliminatório),

Procedimento de heteroidentificação (reserva de vagas para negros ou indígenas),

Perícia médica (reserva de vagas para pessoas com deficiência).

Datas e turnos das avaliações

A Prova Objetiva de múltipla escolha e a Prova Discursiva, ambas de caráter eliminatório e

classificatório, serão realizadas nas datas abaixo:

Analista Judiciário do TRF1 : 29 de setembro de 2024, das 8h às 13h.

: 29 de setembro de 2024, das 8h às 13h. Técnico Judiciário do TRF1: 29 de setembro de 2024, das 15h às 20h.

Aplicação das provas

As provas do concurso para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) serão aplicadas em 12 localidades:

REGIÃO CIDADES Centro-Oeste Brasília (DF)

Cuiabá (MT)

Goiânia (GO) Norte Macapá (AP)

Manaus (AM)

Belém (PA)

Boa Vista (RR)

Porto Velho (RO)

Palmas (TO) Nordeste Teresina (PI)

Salvador (BA)

São Luís (MA) Concurso TRF 1: regiões com aplicação das provas.

Prova objetiva

A Prova Objetiva será obrigatória para todos os cargos e será composta por 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 5 alternativas e apenas uma resposta correta.

Cada item terá o valor de 1 pontos, sendo 80 pontos o valor máximo da prova objetiva.

Veja o conteúdo programático:

CARGOS DISCIPLINAS AJ/AA

TJ/AA

AJ/AJ

AJ/AJOFJ Língua Portuguesa (20 questões)

Raciocínio Lógico Matemático (6 questões)

Noções de Sustentabilidade (6 questões)

Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade (8 questões)

Conhecimentos específicos (40 questões) Demais cargos Língua Portuguesa (15 questões)

Raciocínio Lógico Matemático (5 questões)

Noções de Sustentabilidade (5 questões)

Noções de Direito Administrativo (8 questões)

Noções de Direito Constitucional (7 questões)

Conhecimentos específicos (40 questões) Concurso TRF1: relação de assuntos

índices de aprovação

Para todos os cargos, será considerado aprovado na Prova Objetiva, o candidato que, cumulativamente:

acertar, no mínimo 12 questões de Conhecimentos Gerais;

acertar, no mínimo, 20 questões de Conhecimentos Específicos; e

acertar, no mínimo, 40 questões do total da Prova Objetiva.

Prova discursiva

Será uma redação, aplicada a todos os cargos, A redação valerá 20 (vinte) pontos.

A Prova Discursiva deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente.

Número de linhas:

mínimo de 15 linhas

máximo de 20 linhas

Para todos os cargos será considerado aprovado na Prova Discursiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos numa escala de 0 a 20 pontos.

Teste de Aptidão Física

O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, visa aferir tecnicamente nos candidatos a aptidão física plena exigida para desempenhar as tarefas típicas do cargo.

O Teste de Aptidão Física será exclusivamente para determinados cargos. Confira:

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Inspetor de Polícia Judicial e

Técnico Judiciário Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial.

Saiba os testes que serão cobrados:

Homens: flexão de braço na barra fixa, abdominal remador e corrida de 12 minutos;

flexão de braço na barra fixa, abdominal remador e corrida de 12 minutos; Mulheres: suspensão na barra fixa, abdominal remador e corrida de 12 minutos.

Classificação final

Para todos os cargos, a Nota Final será a soma das notas obtidas na Prova Objetiva e na

Prova Discursiva.

Último concurso TRF 1

O concurso TRF 1 em 2017 ofertou vagas para os seguintes cargos:

Analista Judiciário – Área Administrativa

Vagas: CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Analista Judiciário – Área Judiciária

Vagas: 7 + CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Analista Judiciário – área Apoio Especializado – Especialidade Informática

Vagas: CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Taquigrafia

Vagas: CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Vagas: 2 + CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Vagas: 5 +CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia

Vagas: CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Segurança e Transporte

Vagas: 6 + CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Etapas e provas

O concurso TRF1 em 2017 foi composto de:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior

prova prática de apanhamento taquiagráfico, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia e Técnico Judiciário – Área: Administrativa.

prova de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade Segurança e Transporte.

Prova objetiva

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior tiveram a duração de 4 horas e 30 minutos. Essa etapa valeu 120,00 pontos.

Cada prova objetiva foi constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que tiveram de ser respeitados. O julgamento de cada foi no formato de CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item.

Houve, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

Prova discursiva

A prova discursiva consistiu na redação de texto dissertativo de até 30 linhas acerca de uma tema da atualidade e valeu 40,00 pontos.

Prova prática de apanhamento Taquigráfico

Foram convocados para realizar a prova prática de apanhamento taquigráfico os candidatos aprovados ao cargo de Analista Judiciário – área: Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia aprovados e classificados na prova discursiva e os candidatos aprovados ao cargo de Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia nas provas objetivas.

Teste de Aptidão Física

Os candidatos que disputaram as vagas do cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Segurança e Transporte foram submetidos ao Teste de Aptidão Física.

A etapa teve como objetivo avaliar a capacidade do candidato para desempenhar as tarefas típicas do cargo e avaliou o candidato por meio do teste de corrida de 12 minutos para ambos os sexos.

Nomeações

O concurso público de 2017 organizado pelo Cebraspe contou mais de 840 nomeados.

Clique aqui e confira o detalhamento de convocados por lotação

Resumo do Concurso TRF 1