“Deixa o homem continuar trabalhando!”: Michelle Bolsonaro apoia reeleição de Bocalom em comício

Milhares de pessoas lotaram a esplanada do Palácio Rio Branco no final da tarde desta sexta-feira (27) para participarem do Mega Comício 22, da coligação Produzir para Empregar, com Bocalom prefeito e Alysson Bestene vice.

O evento contou também com as presenças ilustres da presidente nacional do elo de mulheres do Partido Liberal (PL Mulher), Michelle Bolsonaro, e a vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (Progressistas), da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, (Progressistas), senador Márcio Bittar (União Brasil) e deputados federais Ulysses (União Brasil) e Eduardo Velloso (União Brasil).

Michelle Bolsonaro foi enfática em sua fala: “Vamos deixar o prefeito Bocalom continuar trabalhando nesse projeto tão próspero e bonito que ele está desenvolvendo em Rio Branco”, disse ao expressar seu carinho pelo Acre onde, inclusive, comemorou seu aniversário em sua mais recente vinda ao estado.

Ao conclamar a população a reeleger Bocalom, Michelle Bolsonaro chamou a atenção para o bom caráter de Bocalom. “É um homem honesto, de família e que tem um coração verdadeiro para cuidar das pessoas na saúde, na educação, na valorização das famílias e nós estamos aqui por um projeto de prosperidade, de que a política é para cuidar do povo e transformar a vida daqueles que mais precisam e aqui no Acre e em Rio Branco nós temos um governador e um prefeito comprometidos com isso então vamos deixar eles trabalharem”, enfatizou.

Ao fazer uso da palavra, Celina Leão disse que o palanque ora formado para a reeleição de Bocalom trata-se de uma demonstração de unidade da direita.

“Temos aqui um homem que conseguiu unir a direita, que conseguiu tirar as pessoas da ignorância de pensar que aquele partido das trevas cuidava de gente. O nosso capitão quer que a direita não se divida pra não vir à esquerda e é por isso que a nossa primeira dama tá visitando as cidades porque o nosso capitão, a única coisa que ele pede, é que as pessoas tenham compromisso com as pautas dele que estão forjadas na honestidade, no patriotismo, em cuidar das pessoas com carinho e amor e eu tenho certeza de que Bocalom está alinhado com essas pautas”, frisou, acrescentando que Bocalom é o melhor para Rio Branco.

Ao discursar acompanhado pela namorada Kellen Nunes, o candidato Bocalom agradeceu a presença de todos e das mulheres, em especial, e enfatizou seu compromisso com elas em sua gestão.

“Todo homem precisa de uma mulher e eu sempre valorizei as mulheres. Na nossa atual gestão elas ocupam pastas estratégicas e vamos criar a Secretaria da Família, das Mulheres e da Juventude para ampliar ainda mais as políticas de combate à violência e fortalecer os vínculos familiares pois a família é a base de tudo e a presença da nossa eterna primeira dama aqui representando o nosso capitão é uma alegria muito grande para todos nós que somos patriotas, cristãos e honramos a família. Só temos a agradecer a presença da querida Michelle Bolsonaro aqui e da Celina Leão pelo apoio e eu estou muito feliz. Não tenho dúvida nenhuma que juntos nessa grande união com o governo do Estado com o senador Márcio Bittar, deputado Ulysses, nosso capitão e tantos outros vamos fazer nossa Rio Branco uma cidade muito mais próspera, produtiva e feliz”, concluiu.

Confira a galeria: