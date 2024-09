Democracia Cristã se une à coligação “Produzir para Empregar”, de Bocalom e Alysson Bestene

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição pelo PL, Tião Bocalom, acompanhado do seu vice, Alysson Bestene, e do Senador Márcio Bittar (UB), se reuniram na manhã desta segunda-feira, 2, no Comitê 22, na Avenida Ceará, com lideranças do Partido Democracia Cristã (DC).

O evento selou o apoio da agremiação que defende os valores da família com a coligação “Produzir para Empregar”. Bocalom comemorou a aliança com entusiasmo.

“Recebemos com muita alegria e entusiasmo o partido Democracia Cristã, que estava em um contexto inadequado para seus princípios. É fundamental que estejam aqui, onde defendemos valores que respeitam a vida. A chegada da sigla, com apoio dos candidatos a vereador, fortalecerá nossa candidatura e será importante para a nossa vitória. Eleições são imprevisíveis, mas nossa determinação e princípios nos guiarão”, comentou Bocalom.

O candidato também reforçou o comprometimento com os rio-branquenses. “Estamos comprometidos em continuar o trabalho iniciado, enfrentando desafios e buscando o melhor para nossa Rio Branco. Mais uma vez, fico muito contente com o apoio. Agradeço a todos e vamos em frente rumo à vitória!”

Francisco Rocha, presidente do diretório municipal do Democracia Cristã (DC), expressou seu apoio à candidatura de Tião Bocalom e Alysson Bestene, destacando o alinhamento dos valores do partido com a proposta do prefeito, além de considerar importante a postura correta do chefe do Executivo, afirmando que nunca houve escândalo de corrupção na atual gestão do município.

“Apoiar a coligação foi uma escolha alinhada com todos os integrantes do DC”, disse o dirigente, salientando a importância de preservar os princípios da família. Ele também mencionou que a decisão foi tomada diante das propostas apresentadas por outros candidatos, o que Francisco considera incompatível com as diretrizes do Democracia Cristã. “Acreditamos na vitória de Bocalom e Alysson Bestene”.

VEJA FOTOS: