Em protesto, moradores bloqueiam estrada com pneus e pedaços de madeira

A rotatória do Café Contri, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco, foi palco de um protesto nesta quinta-feira (12). Moradores do assentamento Walter Arce, situado entre Rio Branco e Bujari, bloquearam a via com pneus e pedaços de madeira, exigindo a construção de pontes na zona rural.

O protesto, que causou um grande congestionamento na região, teve como objetivo chamar a atenção das autoridades para as dificuldades de locomoção enfrentadas pelos moradores, especialmente produtores rurais e estudantes. A falta de pontes impede o acesso adequado às áreas rurais, dificultando o transporte de produtos e o deslocamento para escolas e hospitais.

Os moradores do Walter Arce, que se deslocam diariamente para Rio Branco e Bujari, relatam que a situação se agrava durante o período de chuvas, quando os rios transbordam e tornam as travessias ainda mais perigosas. A falta de infraestrutura básica, como pontes, impede o desenvolvimento da região e prejudica a qualidade de vida dos moradores.

Veja o vídeo: