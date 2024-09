Especialista em implantes, Oral Unic é a única clínica do Acre com centro cirúrgico

O dentista Eric Torres, da Oral Unic, marcou presença no estande do ContilNet na Expoacre 2024. A Oral Unic é especialistas em implantes dentários e atua em Rio Branco com tratamentos modernos e confortáveis.

Segundo Eric, a clínica trabalha com um método digital, que é feito uma filmagem que passa por um programa para confeccionar um projeto, que será executado em seguida.

“Você falou sobre a modernidade e conforto e nós somos a única clínica odontológica do estado que possui em sua estrutura um centro cirúrgico para garantir mais comodidade ao paciente. Caso precise de um procedimento mais invasivo, a gente conta com um anestesista também”, disse.

Além de possuir um centro cirúrgico, a Oral Unic possui todos os exames de imagens necessários na estrutura da clínica. “Nosso diferencial é que no momento da avaliação a gente insere na ficha do paciente um exame panorâmico sem custo algum”, ressaltou.

Sobre a questão estética, a Oral Unic também é especialista nesta área. “Eu faço questão de atender essa área de harmonização, porque eu gosto dessa área. Quem for lá, vai me ver todo dia, cuidando dos pacientes”, explicou.

A clínica fica localizada na Rua Coronel Alexandrino, no Bairro Bosque. Os clientes também podem entrar em contato pelo número 2102-2009.

