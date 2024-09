Esposa de MC Ryan SP se irrita após web apontar dependência financeira

Giovanna Roque se irritou após uma internauta afirmar que ela seria dependente de MC Ryan SP. As críticas vieram após o funkeiro publicar um vídeo onde diz estar arrependido de ter agredido a companheira, em abril deste ano.

“O ‘jurandir’ querendo justificar o injustificável… sobre ela, além de dependência financeira, há a dependência emocional, que antes de matar, humilha”, disse a internauta.

Giovanna rebateu o comentário: “Cara, cala a boca, por favor. Vocês não sabem NADA da minha vida.”

Mais cedo, Ryan quebrou o silêncio sobre o caso de agressão contra Giovanna Roque. Além de afirmar que estava sendo “espionado” dentro de casa, o funkeiro disse que ainda está em um compromisso com a influenciadora e que os dois estão morando juntos.

Em vídeo postado no Instagram na madrugada deste domingo (29/9), Ryan disse: “Eu e minha esposa ainda estamos juntos. Ela mora comigo, eu estou junto com ela, com a minha família, com a minha filha”.

“Eu estava sendo filmado dentro da minha casa, estava sendo vigiado há cinco, seis meses. Talvez seja até há sete, oito meses. Essa pessoa está com vídeos em que eu estou me trocado, da minha mulher se trocando, vendo o íntimo da minha família”, revelou.

O jornalista Leo Dias expôs fotos de MC Ryan SP agredindo Giovanna. As imagens são de abril.