“Esquerdinha” é preso por homicídio, tráfico de drogas e usurpação de imóvel

Um homem, conhecido como “Esquerdinha”, foi preso investigado por homicídio e flagrado por tráfico de drogas e usurpação de imóvel. A prisão aconteceu na última quarta-feira (18) após uma intensa investigação que culminou na localização do suspeito, que estava foragido desde dezembro de 2023.

Esquerdinha foi apontado como um dos autores de um homicídio ocorrido no Bairro Canaã e, desde então, estava em fuga, sendo procurado pela justiça. Durante a operação, o suspeito foi encontrado em uma residência que havia sido invadida por ele e outras pessoas.

O dono da residência, junto com a sua esposa e filhos, foi obrigado a abandonar a casa e todos os seus pertences sob ameaça. No momento da prisão, “Esquerdinha” foi flagrado com entorpecentes, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro trocado, reforçando a suspeita de envolvimento no tráfico.

A prisão foi feita pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).