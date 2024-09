Fernanda Torres é cotada para o Oscar 2025 por imprensa internacional

Após receber 10 minutos de aplausos no Festival Internacional de Veneza, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, está sendo bem cotado para o Oscar. A imprensa internacional, inclusive, coloca a protagonista Fernanda Torres na corrida pela estatueta.

Diversos sites especializados colocam a atriz como uma das 10 mulheres que podem conquistar uma vaga na premiação principal do evento. Vale lembrar que, em 1999, Fernanda Montenegro, mãe da artista, chegou ao Oscar, mas foi derrotada por Gwyneth Paltrow.

A Variety classificou a atuação de Fernanda Torres como “soberba” e “profundamente pungente”. A revista ainda colocou a produção como postulante a uma vaga entre os indicados a Melhor Filme Internacional.

Já a Indiewire, diz que a brasileira foi “tão espetacular quanto sua filmografia sugere” e diz que o longa de Walter Salles atua como um “emocionante registro histórico do Brasil”.

Por sua vez, o The Hollywood Reporter rasgou elogios a Fernanda Torres e a crítica sugeriu que ela foi “extraordinária graça e dignidade”. O Deadline também classificou a atuação da atriz como digna de uma vaga na premiação.

Fernanda Torres e Selton Mello se emocionam com aplausos em Veneza

Fernanda Torres e Selton Mello se emocionaram durante a exibição do filme Ainda Estou Aqui, no Festival Internacional de Veneza, na Itália. Os artistas brasileiros receberam 10 minutos de aplausos da plateia e não seguraram as lágrimas.

O vídeo foi compartilhado no Instagram pelo ator Kiko Mascarenhas. “Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro”, legendou.

No vídeo, Fernanda Torres e Selton Mello aparecem com os olhos cheios de lágrimas. “Muito orgulho do talento dos meus queridíssimos Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e Dan Stulbach sob direção do grande Walter Salles. Como não se emocionar junto?”, completou.

Oscar para Fernanda Torres?

Nas redes sociais, muitas pessoas se exaltaram com o sucesso do filme brasileiro e previram um Oscar para Fernanda Torres. Muitos, inclusive, relembraram quando Fernanda Montenegro esteve no maior evento de cinema do mundo, por sua participação em Central do Brasil, de Walter Salles, mas não saiu com a estatueta.

“É uma atuação que deve catapultá-la para a corrida pelos prêmios, 25 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, ter sido indicada ao Oscar pelo filme de sucesso de Salles, Central do Brasil”, descreveu o portal Deadline.

Outras pessoas ainda brincaram com a possibilidade. “Reparação histórica é a Fernandinha ganhar esse Oscar para vingar a mãe”, descreveu um usuário. “O sonho dos brasileiros é a Fernanda Torres vingar não apenas sua mãe, mas todos nós ganhando esse Oscar”, pontuou mais um.