Gladson participa de reunião de urgência com ministro de Lula para tratar das queimadas

O governador Gladson Cameli é um dos chefes de Estado que devem participar de uma reunião, em Brasília, nesta quinta-feira (19), com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A informação foi confirmada ao ContilNet pela assessoria de Gladson.

A reunião será para discutir um programa de resposta rápida às queimadas que atingem o país. Além de Gladson, governadores do Pará, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Roraima e Distrito Federal, além dos vice-governadores de Rondônia e do Amapá, também devem participar do encontro.

O Acre registrou 2336 focos de queimadas nos primeiros 15 dias do mês de setembro. Os dados são do programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O município de Feijó segue na liderança entre as cidades que mais regitraram focos de queimadas no Acre, com 630 neste período. Na sequência vem Tarauacá, com 415 focos e Cruzeiro do Sul, 241.

Ao todo, de janeiro a setembro deste ano, o Acre registrou 5.073 focos de queimadas. Em números por município, Feijó (1290) também segue na liderança. Em seguida, Tarauacá (817), Cruzeiro do Sul (572), Manoel Urbano (377) e Rio Branco (334).

Com pouco mais de 5 mil focos em 2024, o Acre ocupa a 11ª colocação entre as unidades da federção com o maior número de focos.