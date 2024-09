Gladson volta a fazer mudanças no Governo e troca diretores; veja lista completa

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (5), o governador Gladson Cameli voltou a fazer mudanças na estrutura do Governo. Ele publicou uma lista com novas exonerações e nomeações de servidores públicos comissionados.

As principais mudanças foram as exonerações de dois diretores, o primeiro foi o Planejamento da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Antônio Lucas Almeida.

O segundo diretor exonerado foi Ricardo José Damasceno, da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT).

Gladson também exonerou e nomeou servidores de outras secretarias como a de Saúde, Educação e Administração.

VEJA: