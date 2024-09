Governo do Acre mobiliza equipes e controla incêndio na Serra do Divisor, em ação coordenada com o ICMBio

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), por meio do 4º Batalhão de Cruzeiro do Sul, está atuando, desde o último domingo, 1º, na contenção de um incêndio de grandes proporções no Parque Nacional da Serra do Divisor, uma das áreas de maior biodiversidade da Amazônia. A ação se dá em resposta a uma solicitação oficial do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável pela gestão da unidade de conservação.

O pedido de intervenção foi feito pelo ICMBio no sábado, 31, após constatação de que o fogo avançava rapidamente pela mata nativa. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, a área afetada já somava cerca de 400 metros em extensão, ameaçando expandir-se ainda mais. Diante da urgência, uma equipe foi preparada e, com o apoio de embarcações fornecidas pelo ICMBio, os bombeiros chegaram ao local no domingo, por volta das 16h, iniciando imediatamente as operações.

A complexidade do terreno – caracterizado por uma topografia íngreme e vegetação densa – impôs desafios significativos à equipe de combate. Ainda assim, na segunda-feira, 2, com o auxílio de cerca de 50 pessoas, incluindo comunitários locais, foi possível realizar o combate ao fogo de mais de um quilômetro ao redor do perímetro afetado, controlando o incêndio. A estimativa é que aproximadamente 14,5 hectares já tenham sido consumidos pelo fogo.

As operações continuam nesta terça-feira, 3, com controle do incêndio e monitoramento contínuo da área, para evitar novos focos, principalmente devido ao risco de que o fogo ultrapasse a linha de defesa ou de que surjam focos secundários. “Estamos trabalhando em um terreno muito complicado, com material orgânico acumulado, que facilita a propagação do fogo. As equipes estão em campo, garantindo que o perímetro do incêndio permaneça seguro”, declarou o coronel Charles Santos, comandante do CBMAC.

Parceria pelo cuidado

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Julie Messias, destaca que a Serra do Divisor é uma unidade de conservação federal. “O Estado está atuando sob demanda do ICMBio, conforme solicitado, mas é crucial que a responsabilidade primária pela gestão e conservação da área seja claramente atribuída ao órgão federal”, ponderou.

Além dessa operação específica na Serra do Divisor, o governo do Acre tem adotado uma série de medidas para enfrentar a crise ambiental provocada por incêndios florestais e a severa seca que afeta a região. Entre as ações, estão a suspensão do uso do fogo em todo o território estadual, a realização de treinamentos especializados para equipes de combate a incêndios, como o uso do Bambi Bucket acoplado a helicópteros, e campanhas educativas sobre o combate às queimadas e cuidados com a saúde durante o período seco.

O governo também está trabalhando em estreita colaboração com a Defesa Civil Nacional e outras entidades federais para implementar planos de contenção da situação de emergência reconhecida em todos os 22 municípios do Acre. Com a intensificação da fiscalização ambiental e a operação coordenada por múltiplas agências, o Estado busca mitigar os danos ambientais e proteger as populações locais.