Governo lança campanha após resgatar mais de 100 animais feridos pelas queimadas

Além das pessoas, os animais também são as grandes vítimas das queimadas. Pensando nisso, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Universidade Federal do Acre (Ufac), está promovendo a campanha “SOS Fauna Silvestre”, para apoiar no cuidado de animais selvagens resgatados no estado, vítimas de incêndios.

A proposta busca, a partir de doações, coletar itens essenciais para garantir o acolhimento e o bem-estar desses animais que se machucam ao tentar fugir do fogo.

A Sema solicita lençóis e toalhas (novos ou usados), mamadeiras de todos os tipos, bichinhos de pelúcia (novos ou usados), jornais e tapetes higiênicos. Esses materiais serão utilizados no cuidado diário dos animais, proporcionando conforto e suporte necessário durante o período de recuperação.

“No período de queimadas, apesar dos animais terem a capacidade de correr, rastejar ou voar, muitas vezes eles não conseguem escapar, o que resulta em ferimentos ou até mortes. Quando isso acontece, eles são levados para o Cetas”, explica Marinele Brazil, chefe do Departamento de Biodiversidade da Sema.

O Cetas já recebeu mais de 105 animais vítimas das queimadas, nos últimos meses. Entre eles: jiboias, quatis, tamanduás-mirins, preguiças, pacaranas, mucuras e tatus.

“Mesmo quando o animal não está ferido, mas, muito assustado, perguntamos em que situação ele foi encontrado. Geralmente, ele foi resgatado perto de algum incêndio, então, identificamos que foi afetado indiretamente, pois fugiu do seu habitat”, continua.

“É importante lembrar que há várias situações em que os animais são atingidos pelo fogo, direta ou indiretamente. Cuidamos não apenas daqueles que foram queimados, mas também dos que fugiram das queimadas ou ficaram órfãos”, conclui.

As doações podem ser entregues em diversos pontos de coleta no estado. Em Rio Branco, as contribuições podem ser feitas nos seguintes locais:

– Sede da Sema: Rua Benjamin Constant, nº 856, Centro;

– Sede do Ibama: Rua Veterano Manuel de Barros, nº 320, Jardim Nazle, Abraão Alab;

– Coordenação do curso de Medicina Veterinária da Ufac: BR-364, km 4, Distrito Industrial.

Já em Brasileia e Cruzeiro do Sul, as doações podem ser realizadas nas unidades Técnicas do Ibama, nos endereços:

– Cruzeiro do Sul: Rua Jaminauas, 1556, Centro;

– Brasileia: Avenida Geny Assis, nº 259, Centro

Caso a população encontre um animal silvestre ferido ou perdido na rua é recomendado solicitar apoio do Corpo de Bombeiros para os procedimentos de resgate, por meio do número 193.