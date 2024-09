Governo, TCE e Ufac assinam protocolo de intenções para recuperar bacia do São Francisco

O Governo do Acre, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e a Universidade Federal do Acre (Ufac) assinaram, nesta terça-feira (24), um protocolo de intenções visando pactuar ações conjuntas para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas na bacia do Igarapé São Francisco.

O evento aconteceu na sede do TCE-AC e contou com a participação do presidente da Corte de Contas, conselheiro Ribamar Trindade, do governador Gladson Cameli e do pró-reitor de Planejamento da Ufac, Prof. Dr. Alexandre Ricardo Hid.

O TCE e o Governo do Acre já havia criado um Grupo Técnico de Trabalho (GT) que, em abril do ano passado, apresentou um projeto de intervenção para a bacia do igarapé. Segundo a assessoria de comunicação do TCE, o plano inclui a recuperação das matas ciliares, construção de moradias populares, coleta e processamento de resíduos sólidos, além de melhorias em infraestrutura urbana e controle ambiental.

“Nós não podemos mais viver numa situação como a que está, na qual a saúde das pessoas está comprometida. Tenho afirmado que o poder executivo não vai cruzar os braços. Vai avançar no que é preciso. A revitalização do igarapé São Francisco é uma necessidade. Quando eu vejo os membros da bancada federal participando, para nós reforça mais ainda que a nossa unidade, a união, ela é fundamental para isso”, disse Gladson ao falar da importância da união de esforços entre as instituições.

A assinatura do protocolo é mais um passo a partir da criação do GT, e posteriormente deve virar um termo cooperação técnica, prevendo repasse de recursos, para a realização de estudos e elaboração de projetos visando restauração ecológica da bacia e ampliação da capacidade de macrodrenagem do leito do igarapé.

Estiveram presentes na reunião representantes da bancada federal em Brasília – o senador Alan Rick, deputada Socorro Neri e deputado Ulisses Araújo. Também participou o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Luiz Camolez, a Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais do MPAC, Rita de Cássia, a Secretária Adjunta de Estado do Meio Ambiente, Renata Souza, o Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago.

Com informações da Ascom do TCE-AC