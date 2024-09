Gracyanne Barbosa desabafa após críticas ao tamanho de sua vagina

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para fazer um desabafo. A musa fitness está recebendo críticas sobre o tamanho de sua vagina nas fotos publicadas de biquíni no Instagram e resolveu rebater os internautas que fazem comparações descabidas.

“Confesso que fico tentando entender o porquê disso. Pior que as próprias mulheres querem ‘criar padrões’ e depois reclamam quando fazem comparações. O importante é ter, ser feliz com a sua e usar”, disse.

Em seguida, Gracyanne reclamou que as pessoas nunca estão satisfeitas com nada: “Já imaginou se fossem todas iguais? Se é pequena, reclamam, se parece qualquer coisa, reclamam, se é grande reclamam, resumidamente, as pessoas só querem reclamar”.

Gracyanne Barbosa entra para rede social adulta: “Cheguei solta”

Atendendo a pedidos dos seguidores, Gracyanne Barbosa entrou para uma plataforma de conteúdo adulto. “Vocês me mandavam mensagem pedindo, mas eu tinha muita dúvida se queria ou não. Vocês não vão se arrepender de ter esperado esse tempo todo. Já tem um pouquinho lá e essa semana eu vou lançar coisas ainda mais calientes”, declarou Gracyanne.

Para ter acesso ao conteúdo postado por Gracyanne Barbosa, os interessados precisam desenbolsar uma assinatura de R$ 69,90.

“Cheguei livre, leve, solta e pronta para aprontar! Quero me conectar com esse meu lado mais sensual e entender também o que você gostaria de ver por aqui. Vai rolar muito do meu dia a dia, muito dos meus treinos, viagens e jobs, muito pole dance também”, descreveu a influencer, na bio do perfil.

A influencer contou que vai publicar conteúdo amador e profissional. “Mas não ache que isso vai ser comum, porque, né, estamos aqui nesse site +18 e garanto que todo o conteúdo (seja amador ou profissional) vai ter aquele toque a mais que você vai amar e morre de curiosidade de ver! Vem conhecer a Gra de um jeito que você nunca viu, vem… é só assinar”, completou.